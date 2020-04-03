Kars'ta sosyal yardımların hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başladı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan uygulamayla Kars'ta sosyal yardım ödemelerin hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan uygulamayla Kars'ta sosyal yardım ödemelerin hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başlandı. PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardımların hak sahiplerine ödemeleri, uygulamanın ilk olarak uygulandığı Kars'ta PTT görevlileri, polis, jandarma ve kolluk birimlerince yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde evlere giden görevliler, ödemeleri hak sahiplerine burada gerçekleştiriyor. Kars'ta yardımları teslim edilenlerden Günay Özer, ekiplere teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum yardımlar evimize, kapımıza kadar geldi." dedi. Kaynak: AA