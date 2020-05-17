Kars'ta sosyal mesafe kurallarına uymayan 21 kişiye 8 bin 232 lira ceza Kars'ta sosyal mesafe kurallarına uymayan 21 kişiye 8 bin 232 lira para cezası kesildi.

Kars'ta sosyal mesafe kurallarına uymayan 21 kişiye 8 bin 232 lira para cezası kesildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamalarda bin 61 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamada 20 yaş altı 17 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince toplamda 6 bin 664 lira, yine sosyal mesafe kuralına uymayan 21 kişiye ise Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 8 bin 232 lira para cezası kesilirken, 396 umuma açık yer de kontrol edildi.

Uygulama esnasında belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren 1 iş yerine 392 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 1 iş yerine 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplamda 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Trafik ekiplerince ise 396 araç sorgulandı. 4 araca toplamda 5 bin 210 lira para cezası kesildi. - KARS

Kaynak: İHA