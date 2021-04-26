Kars'ta sopalı kavga: 2 yaralı
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Kars'ta sopalı kavga: 2 yaralı

Kars'ta sopalı kavga: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta 4 kişi arasında çıkan kavgada 2 kişi kafasından yaralandı.

Kars'ta 4 kişi arasında çıkan kavgada 2 kişi kafasından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Digor Durağı önünde 4 kişi arasında önce tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar birbirlerine sopalarla vurmaya başladı. Durum polise bildirildi. Olay yerine geçen polis ekipleri tarafları ayırırken, yaşanan kavga da iki kişi kafasından yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarda ilk tedavileri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Öte yandan polis kavgaya karşına tarafları gözaltına alırken, hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavga ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kars'ta sopalı kavga: 2 yaralı
Kars'ta sopalı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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