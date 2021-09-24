Kars'ta Sonbahar yağmurları etkili oluyor

KARS (İHA) - Kars'ta son 2 gündür etkili olan Sonbahar yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte yağan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kars'ta son günlerde etkili olan sıcak hava, yerini soğuk ve yağmurlu havaya bıraktı. Hissedilir şekilde soğuyan hava, ardından gelen yağmur, Karslılara kışı enselerinde hissettirmeye başladı.

Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması beklenirken, kentte sokağa hazırlıksız çıkan vatandaşlar yağmurdan nasibi alarak ıslandı.

Öte yandan kentte yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağması bekleniyor. - KARS