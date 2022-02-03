Kars'ta sokakları dolaşan çocuklar "can dostlar"ı besledi - Haberler
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Kars'ta sokakları dolaşan çocuklar "can dostlar"ı besledi

AA, Hüseyin Demirci - Güncel
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Kars'ta sokakları dolaşan çocuklar

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocuklar, ellerinde poşetlerle dolaştıkları sokaklarda hayvanlar için mama bıraktı.

KARS (AA) - Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocuklar, ellerinde poşetlerle dolaştıkları sokaklarda hayvanlar için mama bıraktı.

Beyaz örtüyle kaplı ilçede yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmayan çocuklar, gönüllü çalışma yürüttü.

Mama dolu poşetlerle soğuk havaya rağmen sokak sokak dolaşan çocuklar, kedi ve köpeklerin karnını doyurdu.

Mama dağıtan 11 yaşındaki Esma Hacıoğulları, AA muhabirine, kış mevsiminin ilçede çetin geçtiğini belirterek, "Sokak hayvanları beslenemezse soğuktan donabilirler. Sarıkamış çok soğuk ve hayvanlar bundan etkileniyor. Bu yüzden mama dağıtıyoruz." dedi.

9 yaşındaki Hasan Hacıoğulları da herkesin sokak hayvanları konusunda duyarlı davranmasını istedi.

Kars'ta sokakları dolaşan çocuklar can dostlar ı besledi

Kars'ta sokakları dolaşan çocuklar can dostlar ı besledi

Kars'ta sokakları dolaşan çocuklar can dostlar ı besledi

Kars'ta sokakları dolaşan çocuklar can dostlar ı besledi

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Sokak Hayvanları, kedi, Kars, Güncel, Haber

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