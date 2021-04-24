Kars'ta sokaklar boş kaldı
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Kars'ta sokaklar boş kaldı

Kars'ta sokaklar boş kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kars'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kars'ın cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.

22 Nisan 2021 tarihinde saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kenttin en işlek caddelerinden Faikbey Caddesi ile Kazım Karabekir Paşa Caddesi başta olmak üzere cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Karslılar (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalmayı tercih ederek sokağa çıkma kısıtlamasına tam destek verdi.

Kars'ta cadde ve sokaklarda görevliler dışında ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıkan az sayıda vatandaş görülüyor. Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yetkililerin "evde kal" çağrılarını dikkate alan Karslılar sokakları boş bıraktı. - KARS

Kars'ta sokaklar boş kaldı
Kars'ta sokaklar boş kaldı
Kars'ta sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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