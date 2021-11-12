Kars'ta sokak hayvanlarına çarpıp kaçan 3 sürücüye para cezası verildi - Haberler
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Kars'ta sokak hayvanlarına çarpıp kaçan 3 sürücüye para cezası verildi

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta sokak hayvanlarına çarpıp kaçan 3 sürücüye para cezası verildi

Kars'ta, sokak hayvanlarına çarpıp kaçan 3 sürücüye 4 bin 500 lira ceza uygulandı.

KARS (AA) - Kars'ta, sokak hayvanlarına çarpıp kaçan 3 sürücüye 4 bin 500 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Yusufpaşa, Ortakapı ve Paşaçayır mahallelerinde sokak hayvanlarına çarparak yardım etmeden kaçan kişiler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hayvan Durum İzleme uygulamasıyla 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 sürücüyü de belirledi.

Ekiplerce, Y.A, A.Y. ve B.T'ye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 1500'er lira idari para cezası uygulandı.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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