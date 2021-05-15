Kars'ta sokak hayvanları unutulmadı
Kars Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
Kars Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalara mama ve su bıraktı.
Ekipler, belirli aralıklarla bu çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik