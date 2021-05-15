Kars'ta sokak hayvanları unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta sokak hayvanları unutulmadı

Kars'ta sokak hayvanları unutulmadı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Kars Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalara mama ve su bıraktı.

Ekipler, belirli aralıklarla bu çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Erdoğan ile Kazımi'nin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik...
Erdoğan ile Kazımi'nin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Aykut Erdoğdu Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Cemal Hünal Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Samet Aybaba Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kars'ta sokak hayvanları unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 14:00:29. #1.14#

title