Kars'ta sokağa izinsiz çıkanlara ceza yağdı
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Kars'ta sokağa izinsiz çıkanlara ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta sokağa izinsiz çıkanlara ceza yağdı Kars'ta, Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 26 Nisan Pazartesi saat 05.

Kars'ta sokağa izinsiz çıkanlara ceza yağdı

KARS - Kars'ta, Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim olurken, araçlarıyla dışarıda bulunan ve izin belgeleri olamayan vatandaşlara polis cezai işlem uyguladı.

Kars'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kenttin belirli noktalarında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte uygulama yaptı. Yapılan uygulamada saat 19.00'dan sonra araçlarıyla dışarıda bulunan vatandaşlar uygulama noktalarında tek tek durdurularak kontrol edildi.

İzin belgeleri bulunan vatandaşlar araçlarıyla yollarına devam ederken, izin belgesi bulunmayan vatandaşlara ceza kesildi. Polis salgınla mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını yönünde de uyarıldı.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi ile Hulusi Aytekin Caddesi kavşağında yapılan uygulamada ise çok sayıda vatandaşlara izin belgesi olmadığı için ceza kesilirken, polis araçlarda bulunan vatandaşları maskelerini takmaları konusunda uyardı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin denetimlerinin gece geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.

Kars'ta sokağa izinsiz çıkanlara ceza yağdı
Kars'ta sokağa izinsiz çıkanlara ceza yağdı
Kars'ta sokağa izinsiz çıkanlara ceza yağdı
Kars'ta sokağa izinsiz çıkanlara ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU

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