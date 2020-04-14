Kars'ta sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı
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Polis, Kars

Kars'ta sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı

Kars'ta sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı Kars'ta sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yasağı ihlal ettikleri için ceza kesildi.

14.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:05
Kars'ta sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı

Kars'ta sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı

KARS - Kars'ta sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yasağı ihlal ettikleri için ceza kesildi.

Kars'ta tüm ülkede koronavirüse karşı tedbir olarak alınan 65 yaş üstü ve 20 yaş altında sokağa çıkma yasağı kararına uymayan vatandaşlar, polisin çemberine takıldı. Polis ekipleri hiç taviz vermeden işlem yapıp, cezayı kesti.

Kentte Coronavirüs ile mücadele kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, tüm uyarılara rağmen 65 yaş üstü ve 20 yaş altında olup sokağa çıkanlar cezayı yemekten kaçamadı.

Kars'ın en işlek caddelerinde görev alan polis ekipleri yapılan uyarılara bir türlü uymayarak yasağı ihlal edenlerin gözünün yaşına bakmadı. Polis kent merkezinde sürekli sosyal mesafe ve 65 yaş ile 20 yaş altında vatandaşları uyarırken, polisin uyarılarına uymayan vatandaşlar cezai işlem maruz kaldı.

Polis ekiplerince sokağa çıkan ve yasağı ihlal eden vatandaşlara Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesilerek vatandaşlara gerekli uyarılar yapıldı.

Kars'ta sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı

Kaynak: İHA

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