Kars'ta sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza kesildi Kars'ta sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yasağı ihlal ettikleri için ceza kesildi.

Kars'ta sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yasağı ihlal ettikleri için ceza kesildi.

Ülkede korona virüse karşı tedbir olarak alınan 65 yaş üstü ve 20 yaş altında sokağa çıkma yasağı kararına uymayan vatandaşlara polis ekipleri ceza kesiyor.

Kars'ta da korona virüs ile mücadele kapsamında polisin yaptığı denetimlerde, tüm uyarılara rağmen 65 yaş üstü ve 20 yaş altında olup sokağa çıkanlara Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesildi. - KARS

Kaynak: İHA