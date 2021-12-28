KARS (İHA) - Eksi 21 dereceyi gören Kars'ta çamaşırlar dondu

KARS - Kars'ta soğuktan vatandaşların tele kuruması için astığı çamaşırlar dondu. Termometrelerin eski 21 dereceyi gösterdiği kentte soğuk hava dereleri de dondurdu.

Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars'ta etkili olan soğuklardan akan dereler de nasibini aldı. Kent genelinde akan derelerin tamamına yakını buz tutarken, vatandaşların yıkadıktan sonra tellere kuruması için astığı çamaşırlar donarak tellere yapıştı.

"Çamaşırları kuruması için tele asmıştık"

Kars'ta soğukların etkili olduğunu ifade eden Yavuz Özel, "Çocuklar sabah astılar şuanda dondu. Toplayamıyoruz telin üzerinden memleketin soğuğu başladı. Telin üzerinde çamaşırlarımız dondu. Buzdan belli oluyor. Bizde kuruması için tele asmıştık" dedi.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Kars'ta hava sıcaklığı eksi 21 dereceye kadar düştü. Kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği bildirildi.