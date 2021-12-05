Kars'ta soğuk havaya rağmen göç etmeyen leylekler karlı arazide yiyecek arıyor
Kars'ta bu yıl kışın geç gelmesinin etkisiyle göç etmeyen bazı leylekler, hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece olduğu bölgede yiyecek bulmaya çalışıyor.
KARS (AA) - Kars'ta bu yıl kışın geç gelmesinin etkisiyle göç etmeyen bazı leylekler, hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece olduğu bölgede yiyecek bulmaya çalışıyor.
Türkiye'nin en soğuk illerinden olan Kars'ta baharın müjdeleyicisi olarak bilinen leyleklerin çoğunluğu, kış ayının gelmesiyle sıcak yerlere göç etti. Bazı leylekler ise olumsuz hava koşullarının önceki yıllara göre etkisini geç göstermesi nedeniyle kentten ayrılmadı.
Sarıkamış ilçesinde buz tutmayan sulak alanları mesken tutan bu leylekler, kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düşmesine rağmen suda yiyecek aramanın keyfini yaşıyor.
Derede yiyecek aradıktan sonra zaman zaman dinlenmek için çevredeki kar üzerine konan leylekler renkli görüntüler oluşturdu.
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AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri