Kars'ta soğuk havadan etkilenen kedi ile köpek birbirine sığındı
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Kars'ta soğuk havadan etkilenen kedi ile köpek birbirine sığındı

17.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:20
Kars'ta soğuk havadan etkilenen kedi ile köpek birbirine sığındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve soğuk havadan etkilenen kedi ile köpeğin yan yana yatarak ısınması görenleri gülümsetti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar ve soğuk havadan etkilenen kedi ile köpeğin yan yana yatarak ısınması görenleri gülümsetti.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimleri arasında yer alan 2 bin 150 rakımlı ilçede soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kar ve soğuktan etkilenen sokak hayvanları hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İlçede, kedi ile köpeğin bir evin bahçesinde yan yana yatarak ısınmaya çalıştığı anlar objektiflere yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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