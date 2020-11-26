Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
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Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

26.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:44
Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Kars'ta, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Kars'ta, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuklar nedeniyle kentteki araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Vatandaşlar buzla kaplanan camları kazıyarak temizledi.

Sıcaklıkların gece sıfırın altında 9 dereceye düştüğü kentte insanlar üzerine battaniye örterek araçlarını soğuklardan korudu.

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Kent sakinlerinden Yavuz Fosforlu, AA muhabirine, havaların soğuduğunu belirterek, "Sabah kalktığımda aracı zor çalıştırdım. Aracın bütün camları buz tutmuş, hiçbir yer görünmüyor. Araç biraz daha ısınıp kendine geldiğinde önümü görebilmek için camların buzunu kazıyacağım. Kar yağdığında daha da zor olacak, o zaman araçları çalıştırmak daha da güç olacak." dedi.

Esnaf Ali Karakelle de Kars'ta kışın uzun geçtiğini ve soğukla mücadeleye alışkın olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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