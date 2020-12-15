Kars'ta sisten uçak seferi iptal edildi
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Kars'ta sisten uçak seferi iptal edildi

15.12.2020 10:56 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:01

Kars'ta sisten uçak seferi iptal edildi Kars'ta etkili olan sisi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta sisten uçak seferi iptal edildi

KARS - Kars'ta etkili olan sisi hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul'dan Kars'a saat 11.25'de gelmesi planlanan Türk Hava Yollarının TK2714 sefer sayılı uçuşu karşılıklı olarak iptal edildi.

Kars'ta son 3 gündür etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yoğun sisten İstanbul'dan Kars'a

İstanbul Sabiha Gökçen'den Kars'a saat 09: 40'da gelmesi planlanan PEGASUS PC2590 sefer sayılı uçuş gecikmeli gerçekleşeceği ve 11: 30'da Kars'a inmesi planlanırken, İstanbul'dan Kars'a saat 11: 25'de gelmesi planlanan Türk Hava Yollarının TK2714 sefer sayılı uçuşu karşılıklı olarak iptal edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı boş caddelerde ilerleyen görevli araçlar kısa sürede siste kaybolurken, yetkililer, kentte trafik akışını sağlayan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kars'ta sisten uçak seferi iptal edildi
Kars'ta sisten uçak seferi iptal edildi
Kars'ta sisten uçak seferi iptal edildi
Kars'ta sisten uçak seferi iptal edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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