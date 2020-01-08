Kars'ta sisten bazı uçak seferleri iptal oldu

08.01.2020 11:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:55

Kars'ta sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Uçak seferlerinde de aksamalar yaşanırken 6 uçuş ise iptal edildi

Kentte etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sisten görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis hava ulaşımına da engel oldu. Yoğun sis nedeniyle Kars-İstanbul ve Kars-Ankara uçuşunu gerçekleştirecek olan 6 uçuş iptal edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA