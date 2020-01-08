Kars'ta sisten bazı uçak seferleri iptal oldu
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Kars'ta sisten bazı uçak seferleri iptal oldu

Kars'ta sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü.

08.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:55
Kars'ta sisten bazı uçak seferleri iptal oldu

'ta sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Uçak seferlerinde de aksamalar yaşanırken 6 uçuş ise iptal edildi


Kentte etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sisten görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis hava ulaşımına da engel oldu. Yoğun sis nedeniyle Kars-İstanbul ve Kars-Ankara uçuşunu gerçekleştirecek olan 6 uçuş iptal edildi. - KARS

Kaynak: İHA
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