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Kars'ta sis uçak seferlerini aksattı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta sis uçak seferlerini aksattı

Kars'ta etkili olan sis nedeniyle iki uçak seferinde 3 saat gecikme yaşandı.

KARS (AA) - Kars'ta etkili olan sis nedeniyle iki uçak seferinde 3 saat gecikme yaşandı.

Kentte iki gündür etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını da aksatıyor.

Sis nedeniyle Kars'tan İstanbul'a yapılması planlanan iki uçak seferi 3 saat gecikmeli gerçekleşti.

Öte yandan, kara yollarındaki yoğun sis dolayısıyla sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

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