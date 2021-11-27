Kars'ta sis uçak seferlerini aksattı
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta etkili olan sis nedeniyle iki uçak seferinde 3 saat gecikme yaşandı.
KARS (AA) - Kars'ta etkili olan sis nedeniyle iki uçak seferinde 3 saat gecikme yaşandı.
Kentte iki gündür etkili olan yoğun sis, hava ulaşımını da aksatıyor.
Sis nedeniyle Kars'tan İstanbul'a yapılması planlanan iki uçak seferi 3 saat gecikmeli gerçekleşti.
Öte yandan, kara yollarındaki yoğun sis dolayısıyla sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.
AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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