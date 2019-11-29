Kars'ta sis nedeniyle zincirleme kaza 16 yaralı
Kars'ta sis nedeniyle zincirleme kaza 16 yaralıKARS'?da yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu.
Kars'ta sis nedeniyle zincirleme kaza 16 yaralı
KARS'?da yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın birbirleriyle çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Karayolu savaş alanına döndü.
Zincirleme kaza bugün saat 08.30 sıralarında Sarıkamış-Kars karayolu Asbuğa Köyü yol ayrımı bölgesinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle aralarında TIR, midibüs ve minibüsün bulunduğu 6 araç birbirine girdi. Kazada ikisi ağır toplam 16 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastaelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sarıkamış-Kars yolu bir süre tek şeritten verildi. Kaza yaqpanlar araçlar vinç yardımı ile kurtarılarak yol trafiğe açıldı.
Haber Videosu: Kars'ta sis nedeniyle zincirleme kaza 16 yaralı