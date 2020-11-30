Kars'ta sis hayatı olumsuz etkiliyor

Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte soğuk hava nedeniyle akşam saatlerinde sis etkisini gösterdi. Aniden bastıran sis nedeniyle tarihi alanlarda güzel görüntüler oluştu.

Kars-Ardahan ve Kars-Iğdır kara yolunda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Kent merkezinde de yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sis etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik