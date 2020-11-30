Kars'ta sis hayatı olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kars'ta sis hayatı olumsuz etkiliyor

30.11.2020 23:07 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:10
Kars'ta sis hayatı olumsuz etkiliyor

Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte soğuk hava nedeniyle akşam saatlerinde sis etkisini gösterdi. Aniden bastıran sis nedeniyle tarihi alanlarda güzel görüntüler oluştu.

Kars-Ardahan ve Kars-Iğdır kara yolunda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Kent merkezinde de yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sis etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

İlgili Haberler

Şanlıurfa'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
Şanlıurfa'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
(Drone) - Yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor
(Drone) - Yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Arınç Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy İbrahim Büyükak
Spor Samatta Fatih Terim Caner Erkin Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Kabine Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta sis hayatı olumsuz etkiliyor - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 23:12:37. #1.15#
title