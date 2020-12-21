Kars'ta sis hava ulaşımını aksattı
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Kars'ta sis hava ulaşımını aksattı

21.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:22
Kars'ta sis hava ulaşımını aksattı

Kars'ta yoğun sis nedeniyle İstanbul'dan kente planlanan iki uçak seferinde gecikme yaşandı.

Kars'ta yoğun sis nedeniyle İstanbul'dan kente planlanan iki uçak seferinde gecikme yaşandı.

Kentte dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile İstanbul Havalimanından Kars Harakani Havalimanına sabah saatlerinde inmesi planlanan iki uçak seferinde gecikme yaşandı.

Öte yandan sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Kars-Ardahan ve Kars-Iğdır kara yolunda sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Sis nedeniyle kentteki tarihi yapılar ilgi çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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