Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan eski muhtar öldü - Haberler
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Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan eski muhtar öldü

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan eski muhtar öldü

Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan eski köy muhtarı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KARS (AA) - Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan eski köy muhtarı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hasçiftlik köyünün eski muhtarı Remzi Mızrak'a, Yusufpaşa Mahallesi'nin Halipaşa Caddesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Mızrak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlılar jandarma ekiplerince suç unsurlarıyla yakalandı

Bir araçla kaçan zanlıların yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, zanlıların yerleri tespit edilerek operasyon düzenledi. Operasyonda, Mızrak'a silahlı saldırı düzenleyen Ş.E ve H.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların kaçtığı araçta yapılan incelemede silah ve mühimmatı ele geçirildi.

Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan eski muhtar öldü

Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan eski muhtar öldü

Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan eski muhtar öldü

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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