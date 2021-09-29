Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan eski muhtar öldü - Haberler
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Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan eski muhtar öldü

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan eski muhtar öldü

Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan eski köy muhtarı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KARS (AA) - Kars'ta silahlı saldırıya uğrayan eski köy muhtarı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hasçiftlik köyünün eski muhtarı Remzi Mızrak'a, Yusufpaşa Mahallesi'nin Halipaşa Caddesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Mızrak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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