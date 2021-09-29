Son dakika gündem: Kars'ta silahlı saldırı: 1 ölü - Haberler
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Son dakika gündem: Kars'ta silahlı saldırı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Kars'ta silahlı saldırı: 1 ölü

Son dakika haberlerine göre Kars'ta sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

KARS (İHA) - Kars'ta sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Halitpaşa Caddesi'nde R.M. adlı kişiye, bir araç içerisinden kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu R.M. yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemleri alırken, ambulansla hastaneye kaldırılan R.M., doktorların tüm müdahalesine hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

(Işık Çapanoğlu/İHA)

Son dakika gündem: Kars'ta silahlı saldırı: 1 ölü

Son dakika gündem: Kars'ta silahlı saldırı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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