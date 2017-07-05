Kars'ta Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Kars'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kars-Ardahan karayolundaki bir eğlence merkezinin önünde aralarında eskiye dayalı husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silahlarla ateş etmeye başladı. Kavgada gruplardan birinden M.Z.S, S.S, B.Ü, T.Y. ve M.K. ile diğerinden O.U. yaralandı.



Sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan yaralılardan B.Ü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen 16 şüpheliyi yakaladı. Bu kişileri gözaltına alan ekipler, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.