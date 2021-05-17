Kars'ta silahlı kavga: 3 yaralı
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Kars'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Kars'ta silahlı kavga: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta aralarında önceden husumet bulunan 2 aile arasında çıkan taşlı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kars'ta aralarında önceden husumet bulunan 2 aile arasında çıkan taşlı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Kars'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çamurlu köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 aile köyde karşılaştı. Önce sözlü olarak başlayan kavga da daha sonra silahlar çekildi. Taşlı silahlı kavgada her iki taraftan 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve salık ekipleri çağrıldı.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafları ayırırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kentte hastanelere sevk edildi.

Hastaneler de tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde çalışma yapan jandarma kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan kavga ile ilgili tahkikat başlatılırken, köyde jandarma ekiplerinin geniş çaplı güvenlik önlemli aldığı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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