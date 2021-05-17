Kars'ta silahlı kavga: 3 yaralı, 11 gözaltı
Kars'ta husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kars'ta husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Çamurlu köyünde aralarında husumet bulunan Ordukaya ve Böğerler aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan Y.O, Ş.O ve B.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karıştığı iddia edilen 11 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik