Kars'ta silahlı kavga: 2 yaralı
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Kars'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Kars'ta silahlı kavga: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kars'ta bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Silahlı kavga anı cep telefonuyla kaydedildi.

Olay saat 11.30 sularında merkez Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunan 2 kişi caddede karşılaşınca silahlar çekildi. Pompalı tüfek ve silahların ateşlendiği kavgada tarafların ikisi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, kavganın büyümesini polisin müdahalesi önledi.

Atatürk Caddesi'nde silahların ateşlendiği kavga cep telefonuyla anbean kaydedildi. Cep telefonuna yansıyan kavga anı kısa süreli paniğe neden oldu.

Öte yandan polisin soğukkanlı olması ve olaya anında müdahale etmesi kavganın daha da büyümesini engelledi. Kavgaya karışan ve isimleri öğrenilemeyen yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARS

Kars'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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