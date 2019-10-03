Kars'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Kars'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Kars'ta, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi silahla yaralandı.

03.10.2019 21:56
Kars'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Kars'ta, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi silahla yaralandı.

Ortakapı Mahallesi İbrahim Gökçe Sokak'ta, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Silahlı kavgada A.K. ile Ö.K. yaralandı. Şüpheliler, ara sokaklara kaçtı.

Yaralılar, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et