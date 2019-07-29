Kars'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kars'ın Susuz ilçesine husumetli olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kayadibi köyünde, husumetli olduğu belirtilen iki aile arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflar arasındaki kavgada silahla vurulan S.A, yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya ilişkin 4 zanlıyı gözaltına alan jandarma köydeki güvenlik tedbirlerini artırdı.

Kaynak: AA