Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü

KARS'ın Arpaçay ilçesinde, çıkan tartışma sonrası Murat S. tarafından av tüfeği ile vurulan Ahmet Turan, hayatını kaybetti.

KARS'ın Arpaçay ilçesinde, çıkan tartışma sonrası Murat S. tarafından av tüfeği ile vurulan Ahmet Turan, hayatını kaybetti.

Olay, İlçeye bağlı Küçük Çatma köyünde meydana geldi. Köy meydanında karşılaşan Ahmet Turan ve Murat S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Murat S., Ahmet Turan'a av tüfeği ile ateş etti. 

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet Turan'ı önce Arpaçay Devlet Hastanesi'ne ardından da Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Turan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Köyde geniş çaplı güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlatarak, Murat S.'yi gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Erkan Kandemir Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Demet Akalın İbrahim Çelikkol
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kocaeli Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 20:44:53. #1.15#
title