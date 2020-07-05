Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Aşağı Karagüney köyünde İsrafil B. ile Mehmet B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İsrafil B'nin evinden aldığı silahla ateş ettiği Mehmet B. hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmak isteyen İsrafil B'nin eşi Altun B. de yaralandı

Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA