Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı
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Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı

10.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:15
Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı

Kars'ın Akyaka ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4 ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Kars'ın Akyaka ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 4 ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyaka'ya "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptığı belirlenen 4 şüphelinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bomba arama köpekleriyle evlerde yapılan aramada, ruhsatsız 1 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait 143 mermi ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi de yakalandı.

Silahlar, kriminal incelemesi için Ankara'ya gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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