Şiddetli sağanak sürücüler ile yayalara zor anlar yaşattı
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Şiddetli sağanak sürücüler ile yayalara zor anlar yaşattı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra aniden bastıran şiddetli sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler ile yayalar ilerlemekte güçlük yaşadı.

Sarıkamış ilçesinde de etkisini gösteren sağanak bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Yollarda su taşkınları oluştu, su ile dolan çayırlık alanlarda leylekler ile sığırcıkların yiyecek aradığı gözlendi.

Şiddetli sağanak sürücüler ile yayalara zor anlar yaşattı
Şiddetli sağanak sürücüler ile yayalara zor anlar yaşattı
Şiddetli sağanak sürücüler ile yayalara zor anlar yaşattı
Şiddetli sağanak sürücüler ile yayalara zor anlar yaşattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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