Şiddetli sağanak sürücüler ile yayalara zor anlar yaşattı
Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde öğleden sonra aniden bastıran şiddetli sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler ile yayalar ilerlemekte güçlük yaşadı.
Sarıkamış ilçesinde de etkisini gösteren sağanak bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Yollarda su taşkınları oluştu, su ile dolan çayırlık alanlarda leylekler ile sığırcıkların yiyecek aradığı gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci