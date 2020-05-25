Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) 113 hasar ihbarı ulaştı.

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) 113 hasar ihbarı ulaştı.

Kentte dün başlayan ve aralıklara devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, fırtına da ağaçları devirip çatıları uçurdu.

Kent merkezinde Serhat Öğrenci Yurdu, Kars Harakani Devlet Hastanesi, Mihralibey Ortaokulu başta olmak üzere birçok bina ve çatıda hasar uluştu.

Kars Valiliği koordinesinde AFAD İl Müdürlüğünce 10 kişiden oluşan 5 teknik ekip kuruldu. Sahadaki çalışmalara başlayan ekipler hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, 5 ekibin sahada çalışmalara başladığını ve kısa sürede hasar tespitlerini yapacaklarını belirterek, "Bugün itibarıyla kamu kurum binalarında çalışmalara başladık, ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmasını sürdürüyor. Kent merkezi, ilçe ve köylerden şu ana kadar 113 ihbar aldık." dedi.

Kaynak: AA