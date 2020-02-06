Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Haberler » Güncel » Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Haber

Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kars'ta etkili olan aşırı rüzgar, Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki fakülte binalarının çatılarını uçurdu.

06.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:11
Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

'ta etkili olan aşırı rüzgar, yerleşkesindeki fakülte binalarının çatılarını uçurdu.


Kentte, saat 14.00 sıralarında şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, saatteki hızı, 80 kilometreyi buldu. Şiddetli rüzgarda, Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki bazı fakülte binalarının çatıları uçarak metrelerce savruldu.


Görevliler vatandaşları uyararak bölgeden uzaklaştırdı. Şiddetli rüzgar kentte etkili olmaya devam ediyor. - KARS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler