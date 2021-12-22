Kars'ta şiddetli rüzgar bir okulun çatısına hasar verdi
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı kısmen hasar gördü.
KARS (AA) - Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı kısmen hasar gördü.
Kentte kar yağışı ve tipi sonrası gece saatlerinde etkisini gösteren rüzgar yüzünden il merkezine bağlı Ataköy köyü ilkokulunun çatısının bir bölüme yerinden koparak bahçeye düştü.
Okulun kapalı olduğu saatte yaşanan olay nedeniyle kısmen hasar gören çatının onarımı için İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.
Okulda eğitim öğretim ile çatının onarımının devam ettiği belirtildi.
AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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