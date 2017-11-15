Kars'ta Sıcak Hava En Çok Hayvancılıkla Uğraşanlara Yaradı

Kars'ta havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi en çok hayvan yetiştiricilerine yaradı.



Güneşli havayı fırsat bilen havya yetiştiricileri, hayvanlarını yeniden araziye çıkararak otlatmaya başladı.



Sıcak ve güneşli havanın etkili olduğu kentte, kar yağana kadar hayvanlarını dışarıda otlatacağını ifade eden Emrah Tok, hayvanlarının dışarıda otlamasının yem ve samandan tasarruf etmelerine yardımcı olduğunu belirtti.



Tok, "Hava güneşli, normalde bu mevsimde hayvanlarımız içeride olur. Ama kar yağmadığı için hayvanlarımızı tekrar dışarı çıkarttık. Havalar soğuyana kadar bu şekilde devam edeceğiz" dedi.



Kars'ta son günlerin en sıcak kasım ayının yaşandığına dikkat çeken Emrah Tok, kar yağana kadar, havalar soğuyana kadar hayvanlarını dışarı da otlatacağını sözlerine ekledi. - KARS