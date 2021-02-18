Kars'ta seyahat acenteleri ve tur rehberleri denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kars'ta seyahat acenteleri ve tur rehberleri denetlendi

18.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:38
Kars'ta seyahat acenteleri ve tur rehberleri denetlendi

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Kars'ta seyahat acenteleri ve tur rehberlerini denetledi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Kars'ta seyahat acenteleri ve tur rehberlerini denetledi.

Kış aylarında turizm faaliyetlerinin arttığı Kars'ta, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Turist Rehberleri Birliği (TUREB) görevlileri turistlik alanlarda denetlemelerde bulundu.

Ekipler bu çerçevede Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü ve UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Ani Ören Yeri'nde denetim yaptı.

Yapılan çalışmalarda 35 araç denetleyen ekipler, 1 kaçak tur rehberi ile 3 kaçak rehber hakkında tutanak tuttu.

Denetim ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Kadir Topbaş Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Buse Varol Hande Erçel Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta seyahat acenteleri ve tur rehberleri denetlendi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 16:38:35. #1.16#
title