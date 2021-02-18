Kars'ta seyahat acenteleri ve tur rehberleri denetlendi

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Kars'ta seyahat acenteleri ve tur rehberlerini denetledi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Kars'ta seyahat acenteleri ve tur rehberlerini denetledi.

Kış aylarında turizm faaliyetlerinin arttığı Kars'ta, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Turist Rehberleri Birliği (TUREB) görevlileri turistlik alanlarda denetlemelerde bulundu.

Ekipler bu çerçevede Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü ve UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Ani Ören Yeri'nde denetim yaptı.

Yapılan çalışmalarda 35 araç denetleyen ekipler, 1 kaçak tur rehberi ile 3 kaçak rehber hakkında tutanak tuttu.

Denetim ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik