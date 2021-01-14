Kars'ta Serhat Kodlama ve Robotik Akademisi çevrimiçi eğitimlerine başladı
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Kars'ta Serhat Kodlama ve Robotik Akademisi çevrimiçi eğitimlerine başladı

14.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:54
Kars'ta Serhat Kodlama ve Robotik Akademisi çevrimiçi eğitimlerine başladı

Kars'ta Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan ve Serhat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kodlama ve Robotik Akademisi programı çevrimiçi eğitimlere başladı.

Kars'ta Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan ve Serhat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kodlama ve Robotik Akademisi programı çevrimiçi eğitimlere başladı.

İlim Yayma Cemiyeti Kars Şubesi tarafından SOGEP-2019 Programı kapsamında hazırlanıp Serhat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Serhat Gençlik Merkezi Projesi kapsamında oluşturulan Serhat Kodlama ve Robotik Akademisi programı çevrimiçi yapılıyor.

Program kapsamında kodlama, robotik, elektronik, 3D tasarım ve baskı, İHA sistem tasarım eğitimleri verilecek.

İlim Yayma Cemiyeti Kars Şube Başkanı Ebubekir Keleş, yaptığı açıklamada, birçok alanda eğitimlerin verildiğini belirterek, "Tamamen ücretsiz verilen eğitimlere uzaktan eğitim modülü üzerinden erişim sağlanabilecektir. Uzman eğitmenlerce hazırlanmış asenkron eğitim videolarına ve canlı ders eğitimlerine www.serhatakademi.net web adresinden ulaşılabilir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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