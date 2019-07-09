Kars'ta selden 6 ev hasar gördü

Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan sağanak yağmurun ardından meydana gelen sel nedeniyle 6 ev zarar gördü.

Digor ilçesine bağlı Kocaköy'de akşam saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun ardından oluşan sel, ev, tarla ve arazileri sular altında bıraktı. Selden 6 ev zarar görürken evlerde bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kocaköy Muhtarı Kemal Çağin, köylülerin yardımıyla evleri boşalttıklarını söyledi. Muhtar Kemal Çağin, "Dün akşam saat 2-3 sularında aniden başlayan dolu ve yağmur, köyü sular altında bıraktı. Buradaki evler sular altında kaldı. 6-7 evde hasar var. Telef olan hayvanımız yok, Allah'a şükür can kaybımızda yok. Ama maddi zararımız var" dedi.

Öte yandan yağmurdan zarar gören Kocaköy'de Çevre ve Şehircik İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD ekipleri de gönderildi. - KARS

Kaynak: İHA