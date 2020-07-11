Kars'ta sel nedeniyle evler zarar gördü, hayvanlar telef oldu Kars'ın Selim ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Kars'ın Selim ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Başköy köyünde öğleden sonra aniden etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle yaklaşık 20 ev ve ahır zarar görürken, birçok hayvan telef oldu.

Selle yükselen sular, beraberinde toprakları getirdi.

Bölgeye İl Özel İdaresi, AFAD ve ARAS EDAŞ ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin köydeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA