Kars'ta sel

Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle 6 evde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Koca köyünde gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanağın ardından sel meydana geldi.

Sel sularının girdiği 6 ev kullanılamaz hale geldi, bazı tarla ve bahçeler de zarar gördü.

Çevre ve Şehircik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: AA