Kars'ta Şeker Fabrikası işçileri Başkan Adem Çalkın ile görüştü

16.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:55

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü bin 500 eleman alacağını duyurunca, Kars Şeker Fabrikasının geçici işçileri, kadrolu personel alımına tepki gösterdi.



Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, İŞKUR aracılığı ile KPSS puanı üzerinden bin 500 personel alacak. Kars Şeker Fabrikasının geçici işçileri bu alıma tepki göstererek, hakkın kendilerinin olduğunu ifade ederek, yaklaşık 20 yıl çalışan işçilerin önce kadroya alınması gerektiği çağrısında bulundu.



Şeker-İş Sendikası Kars Şube Başkanı Yaver Kop başkanlığındaki işçiler, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç'a taleplerini yazılı gönderdi.



AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ile de görüşen heyet, çağrılarını yineleyerek kadroya alımın önce içeriden başlaması gerektiğini söylediler.



Sendika Başkanı ve fabrika işçilerini makamında kabul eden İl Başkanı Adem Çalkın ise konu ile ilgileneceğini ve yetkili birimlere taleplerini ileteceğini belirtti. - KARS

Kaynak: İHA