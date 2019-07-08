Kars'ta şehiriçi yolları karayolları yapıyor

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü şehir içi yol ve kaldırımların yapımına devam ediyor.

Karayolları 18 Bölge Müdürlüğü şehir içi yol çalışmalarını kaldırımları tamamlanan Ahmet Arslan Bulvarı'nda sürdürüyor. Kentte özellikle belediye sınırları içerisinde karayolları ekiplerince yapılan sıcak asfalt çalışmaları vatandaşların da yüzünü güldürüyor.

Karslılara şehir merkezinin yol ve kaldırımlarını yapacakları sözünü veren bir önceki dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın verdiği sözler tek tek yerine getiriliyor. Kentin ana cadde ve kaldırımlarını yapan karayolları ekipleri, son olarak kaldırım çalışmaları tamamlanan Üniversite Yolu Ahmet Arslan Bulvarı'nın sıcak asfalt çalışmasına başladı. Belediye tarafından yaptırılan ve kısa sürede bozulan yol, sökülerek gerekli sıkıştırma ve alt yapısı yapıldıktan sonra sıcak asfaltı atılıyor.

Belediyenin yapması gereken yol ve kaldırımları karayollarının yaptığını ifade eden vatandaşlar, "Üniversite yolu geçen yıl belediye tarafından yapıldı. Ama kısa sürede bozuldu. Bozulan ve çukur olan yolumuz yeniden yapılıyor. Aslında bu yolu belediyenin yapması gerekiyor. Ancak belediye maalesef sadece yama yapıyor. Her dönem bizler vatandaş olarak yol, kaldırım, su ve çöplerimiz alınsın istedik. Bizler belediyeden başka bir şey istemedik ki, belediye el değiştirdi. Yine aynı, AK Parti milletvekillerimiz eski bakan Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç'ta olmazsa yine bir şey yapılacağı yok. Allah razı olsun iyi ki ana caddeler karayolları ağına alındı. Bu şekilde yollarımız yapılıyor" diye memnuniyetlerini dile getirdiler.

Öte yandan Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nce Faikbey ve Cumhuriyet Caddelerinin yol ve kaldırımları yapılmıştı. Karayolları kentin giriş ve çıkışlarının da asfalt ve kaldırımlarını yaptı. Karayolları İnönü ve Üniversite Yolu Ahmet Arslan Bulvarı'nda çalışmalarını devam ettiriyor. - KARS

Kaynak: İHA