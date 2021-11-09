Kars'ta şehir merkezine kadar inen yılkı atları böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Yerel
Kars'ta şehir merkezine kadar inen yılkı atları böyle görüntülendi Kars'ta yerleşim yeri yakınlarına kadar inen yılkı atları kameraya yakalandı.
KARS (İHA) - Kars'ta şehir merkezine kadar inen yılkı atları böyle görüntülendi
KARS - Kars'ta yerleşim yeri yakınlarına kadar inen yılkı atları kameraya yakalandı.
Tabiatta serbest bir şekilde dolaşan yılkı atları Kars'ta havaların iyice soğumasıyla birlikte gruplar halinde yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar indi. Sürü halinde dört nala koşan yılkı atları İHA kamerası tarafından görüntüledi.