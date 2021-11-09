KARS (İHA) - Kars'ta şehir merkezine kadar inen yılkı atları böyle görüntülendi

KARS - Kars'ta yerleşim yeri yakınlarına kadar inen yılkı atları kameraya yakalandı.

Tabiatta serbest bir şekilde dolaşan yılkı atları Kars'ta havaların iyice soğumasıyla birlikte gruplar halinde yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar indi. Sürü halinde dört nala koşan yılkı atları İHA kamerası tarafından görüntüledi.