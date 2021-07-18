Kars'ta şehir içi yol çalışmaları devam ediyor
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Kars'ta şehir içi yol çalışmaları devam ediyor

Kars'ta şehir içi yol çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta belediye şehir içinde yol çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta belediye şehir içinde yol çalışmalarını sürdürüyor.

Kars Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nde kentte bir çok noktada asfalt, kilit parke taş yol, kaldırım ve alt yapı çalışmaları aynı anda yürütülüyor.

Belediye ekipleri Piyade Komando Çavuş Yusuf Tanboğa Sokak'ta asfalt yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Alt yapısı tamamlanan cadde de asfalt serme işlemi yapılıyor.

Belediye Başkanlığı'nca özellikle ara mahalle ve sokaklarda yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Uzun yılar belediye hizmetlerinden mahrum kalan ara mahalle ve sokakların kaldırım ve asfalt yola kavuşması mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca inşaat sezonu sonuna kadar kentte yol ve kaldırım çalışmalarının süreceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta şehir içi yol çalışmaları devam ediyor
Kars'ta şehir içi yol çalışmaları devam ediyor
Kars'ta şehir içi yol çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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