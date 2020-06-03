Kars'ta satışa çıkardığı dede yadigarı tüfek ile müşterisini öldüren zanlı tutuklandı
Kars'ta dedesinden kalan av kırma tüfeğini satmak istediği müşterisini çıkan tartışmada aynı silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
03.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:05
Kars'ta dedesinden kalan av kırma tüfeğini satmak istediği müşterisini çıkan tartışmada aynı silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.
Halitpaşa Mahallesi'nde oturan E.K'yi, 1 Haziran'da dedesinden kalma tek kırma tabir edilen av tüfeğini satmak isterken fiyat anlaşmazlığı üzerine çıkan tartışmada aynı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan T.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen T.K, sağlık kontrolünün ardından Kars Adliyesine getirildi.
Zanlı T.K, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA