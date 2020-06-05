Kars'ta sarı çiçek açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kars'ta sarı çiçek açtı

Kars'ta yazın gelmesiyle birlikte canlanan doğa, adeta görenleri büyülüyor.

Kars'ta sarı çiçek açtı
05.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:15

Kars'ta yazın gelmesiyle birlikte canlanan doğa, adeta görenleri büyülüyor.

Sarı, beyaz ve kırmızı çiçeklerin açtığı kentte, Kars Çayı'nın ise ağaçlar arasında süzülerek akması adeta görsel şölen sunuyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tam anlamıyla ziyaretçilerini ağırlayamayan Kars, kültür, turizm ve inanç turizmiyle de Türkiye'nin en güzel ve görülmesi gereken illeri arasında gösteriliyor. Özellikle Doğu Ekspresi ile son yılların en çok ziyaret edilen illeri arasında ilk sıralarda bulunan Kars, doğasıyla da insanları kendisine hayran bırakıyor.

Kars'ın dört mevsim görülmesi gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, canlanan doğa, açan rengarenk çiçekler ve ağaçların ortasından geçen Kars Çayı ile bütünleşerek doğa turizminde da iddiasını sürdürüyor.

Kars'ta yaz mevsimiyle birlikte canlanan doğa ve rengarenk çiçekler kameralara yansıdı. - KARS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı Haber
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Haber
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde...
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
Üç ton çöp çıkan evin sahibi: Pislik göreceli bir kavram
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, 'Maskeyi ne zaman bırakacağız?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Maskeyi ne zaman bırakacağız?" sorusuna yanıt verdi
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Devlet Bahçeli Berat Albayrak Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Ece Erken Hülya Avşar Haldun Dormen
Spor Fatih Terim İlhan Cavcav Nihat Özdemir Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Ateş Karar Çocuk Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Kars'ta sarı çiçek açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 12:15:09. #1.14#
title